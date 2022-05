Square Enix ha perso 200 milioni di dollari in due anni a causa dei giochi Marvel

David Gibson, analista di mercato di MST Financial, ha commentato la recente operazione che ha portato Square Enix a vendere Eidos Montreal, Crystal Dynamics e Square Enix Montreal a Embracer Group per 300 milioni di dollari. Stando alle informazioni condivise dall'analista, la causa principale sono le perdite causate dai giochi Marvel, ovvero Marvel's Avengers e Marvel's Guardians of the Galaxy, stimate per 200 milioni di dollari nell'arco di due anni.

Gibson ritiene la vendita dei team occidentali per concentrarsi su NFT e blockchain, una "mossa strana" da parte di Square Enix, forse dovuta alle difficoltà nel gestire progetti all'infuori del Giappone. Di sicuro, hanno pesato le perdite registrate dai team in Nord America, stando a Gibson pari a 200 milioni di dollari per i due titoli su licenza Marvel.

"Strana mossa, il piano di investire di più in blockchain, ecc. non hanno bisogno di più soldi. Troppo difficile gestire i progetti all'estero?", afferma Gibson.

"Marvel, questo è il motivo per cui Square Enix ha venduto i suoi team in Nord America per 300 milioni di dollari. Perché in poco meno di due anni hanno perso 200 milioni di dollari con due giochi Marvel. Ma sembra comunque un prezzo basso considerando i probabili 4 titoli AAA in sviluppo presso gli studi."

L'analista dunque, nonostante le ingenti perdite dei giochi Marvel, non si spiega il prezzo dei 300 milioni di dollari concordato da Square Enix a Embracer Group. Una possibile teoria al riguardo è che l'operazione della compagnia giapponese sia quello di snellirsi in vista di un'acquisizione, e tra i possibili candidati per l'acquisto potrebbe esserci Sony PlayStation, stando ad alcune indiscrezioni condivise da Jeff Grubb.