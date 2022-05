Square Enix investirà di più in NFT e giochi blockchain, dopo la vendita a Embracer

Dopo la vendita dei team occidentali a Embracer Group, Square Enix si concentrerà anche su maggiori investimenti in NFT e blockchain, considerati una prospettiva molto importante per il futuro del publisher nipponico, in base a un comunicato ufficiale della compagnia.

"La transazione aiuterà la compagnia ad adattarsi ai cambiamenti in corso nell'ambiente globale del business, stabilendo una collocazione più efficiente delle risorse che aumenterà il valore dell'azienda accelerando la crescita nei core business della compagnia e la presenza nell'intrattenimento digitale", si legge nel comunicato ufficiale di Square Enix.

"Inoltre, la transazione consente il lancio di nuovi business, incrementando gli investimenti in campi come blockchain, intelligenza artificiale e cloud.

Square Enix, immagine di gruppo

La mossa è basata sulla politica dell'ottimizzazione strutturale del business che la compagnia ha deciso di portare avanti nel piano strategico a medio termine svelato il 13 maggio 2021".

In quel piano, il CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda, aveva riferito chiaramente come la compagnia valutasse di grande interesse l'espansione nell'ambito di NFT, giochi blockchain e simili, anche perché la concentrazione sui giochi tradizionali non è più considerata "abbastanza" per le prospettive future della compagnia. Square Enix abbraccia la visione della proposta di giochi in cui gli utenti possono creare contenuti ed essere ricompensati per il lavoro effettuato, con una prospettiva che, secondo Matsuda, ha il potenziale di lanciare "una crescita auto-sostenibile dei giochi".