Tomb Raider: vendite a quota 88 milioni di copie per la serie, annuncia Eidos Montreal

La serie di Tomb Raider ha totalizzato ad oggi vendite per ben 88 milioni di copie: lo ha annunciato Eidos Montreal, team autore dell'ultimo episodio del franchise, nel corso di un livestream.

La comunicazione è avvenuta a margine della notizia dell'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le loro IP da parte di Embracer Group, che ormai da alcune ore sta facendo discutere tanto gli utenti quanto gli addetti ai lavori.

È interessante notare come Eidos abbia anche fornito i numeri relativi agli episodi reboot di Tomb Raider, annunciando che Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider hanno venduto in totale 38 milioni di copie.

Insomma, la nuova Lara Croft è stata protagonista di una run di successo, nonostante tutto, andando da sola a coprire quasi la metà delle cifre realizzate ad oggi dall'intero franchise creato da Core Design nel 1996.

Un ulteriore elemento di riflessione su come mai PlayStation e Xbox si siano fatte scappare Tomb Raider e le altre proprietà intellettuali cedute per soli 300 milioni di dollari a Embracer Group.