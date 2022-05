PlayStation e Xbox si sono fatte scappare Legacy of Kain, Tomb Raider e Deus Ex, nonché numerose altre proprietà intellettuali di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, ovverosia gli studi acquisiti per appena 300 milioni di dollari da Embracer Group.

Inutile girarci intorno, è questo che hanno probabilmente pensato tantissimi appassionati dopo aver letto la notizia dell'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le loro IP. Perché Sony e Microsoft sono rimaste ferme a guardare?

Considerando che di recente Sony PlayStation ha comprato Bungie per 3,6 miliardi di dollari e soprattutto che Microsoft ha comprato Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari, viene naturale chiedersi cosa sia passato per la mente delle due aziende.

Quali possono essere stati i motivi che le hanno portate a rifiutare un investimento da appena 300 milioni di dollari, che avrebbe però consentito loro di portarsi a casa alcune fra le più iconiche proprietà intellettuali di sempre? Sappiamo perché Square Enix ha venduto Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, e sappiamo altresì che il publisher era notoriamente alla ricerca di un compratore per i suoi asset occidentali, che ormai da diversi anni non riuscivano a produrre i successi sperati.

Ebbene, pare che Embracer Group sia stata l'unica, o quantomeno la prima realtà a garantire una transazione rapida e un pagamento completo per questa acquisizione, che verrà finalizzata nel giro di pochi mesi, fra luglio e settembre 2022. E dire che assicurarsi brand come Tomb Raider, Deus Ex nonché l'iconico Legacy of Kain e tanti altri (si parla anche di Sleeping Dogs) avrebbe fatto la felicità di qualsiasi produttore alla ricerca di giochi single player a base narrativa di grande qualità.

Sony da questo punto di vista è notoriamente ben coperta grazie allo straordinario lavoro dei vari Naughty Dog, Insomniac Games e Guerrilla Games, ma Microsoft? Parliamo di un settore in cui la casa di Redmond ha ancora parecchio terreno da recuperare, specie nell'immediato.

Sleeping Dogs, il protagonista in posizione da combattimento

Insomma, l'acquisizione di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal da pare di Embracer Group rappresenta a nostro avviso un'occasione clamorosamente mancata per PlayStation e soprattutto per Xbox, che ha dato prova di poter contare su disponibilità economiche enormi e più di chiunque altro avrebbe guadagnato da un'operazione del genere.

La buona notizia è che i vari Tomb Raider, Deus Ex e l'eventuale ritorno di altri brand classici non saranno legati a dinamiche di esclusività, ma che Embracer Group disponga effettivamente delle risorse necessarie per rendere davvero giustizia a questi franchise è ancora tutto da dimostrare: incrociamo le dita.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.