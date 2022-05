Square Enix: ecco perché ha venduto Crystal Dynamics ed Eidos Montreal per Daniel Ahmad

Square Enix ha venduto Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le rispettive proprietà intellettuali a Embracer Group, ma perché? L'analista Daniel Ahmad ha spiegato brevemente i motivi della clamorosa operazione.

L'acquisizione da parte di Embracer Group di questi importanti asset, dice Ahmad, è legata al fatto che ormai da diversi anni gli studi occidentali di Square Enix non hanno ottenuto risultati apprezzabili, rendendosi protagonisti di prestazioni al di sotto delle aspettative.

Mentre sul fronte occidentale si verificavano queste situazioni, i team giapponesi di Square Enix registravano invece una sostanziale crescita, anche per quanto concerne le produzioni mobile e gli MMO.

Il publisher nipponico era dunque già da un po' di tempo alla ricerca di un compratore per Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal e i relativi franchise, e lo ha trovato in Embracer Group, che ha garantito un pagamento immediato.

Sì, questo significa probabilmente che anche Sony e Microsoft erano al corrente della situazione ma per qualche motivo non hanno voluto impiegare appena 300 milioni di dollari per assicurarsi esclusive del calibro di Tomb Raider, Deus Ex e Legacy of Kain.