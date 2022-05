Embracer Group annuncia l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e le loro IP

Embracer Group ha annunciato l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, nonché le rispettive proprietà intellettuali, per una somma di 300 milioni di dollari.

Il gruppo si è dunque impossessato di brand come Tomb Raider, il cui prossimo gioco sarà un remake in Unreal Engine 5, ma anche Deus Ex, Thief, Legacy of Kain e oltre cinquanta altri titoli in precedenza proprietà di Square Enix.

L'acquisizione riguarda inoltre 1.100 impiegati fra i tre studi e un totale di otto uffici internazionali. Chiaramente l'operazione è in attesa di approvazione da parte degli enti regolatori: ci si aspetta venga finalizzata fra luglio e settembre 2022.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questi studi nell'Embracer Group. Riconosciamo le fantastiche proprietà intellettuali, il talento creativo di livello mondiale e il record di eccellenze che sono state dimostrate nel corso degli ultimi dieci anni", ha dichiarato Lans Wingefors, CEO di Embracer Group.

"Si tratta di un'aggiunta perfetta per le nostre ambizioni: creare giochi di alta qualità con grandi talenti e far crescere i nostri attuali franchise per trasformarli nelle versioni migliori di sempre."