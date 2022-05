Classifica UK: Nintendo Switch Sports primo ma i giochi PS5 tornano a spingere

Nintendo Switch Sports ha debuttato in prima posizione nella classifica UK, come da aspettative, superando LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker. Si è inoltre verificato un prodigioso recupero per i giochi PS5 grazie a nuove disponibilità della console Sony.

Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West Leggende Pokémon: Arceus Mario Kart 8 Deluxe Elden Ring Grand Theft Auto 5 Kirby e la Terra Perduta Animal Crossing: New Horizons

Nello specifico, Gran Turismo 7, che ha registrato il mese di lancio migliore di sempre per la serie negli USA, ha fatto segnare un +152% riconquistando la terza posizione, mentre Horizon Forbidden West (recensione) è passato dal settimo al quarto posto.

Torniamo però a Nintendo Switch Sports (recensione), il cui debutto nel Regno Unito risulta numericamente inferiore, circa della metà, rispetto a Wii Sports e Wii Sports Resort.

Il nuovo episodio ha tuttavia venduto più di Wii Sports Club, il capitolo uscito su Wii U e, per fare un paragone più recente, ha ottenuto risultati superiori rispetto a Mario Party Superstars: più del doppio.