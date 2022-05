Scott Pilgrim VS The World, un cosplay di Ramona Flowers da candylion identico al film

Siete fan di Scott Pilgrim VS The World? Allora non potrete che apprezzare il cosplay di Ramona Flowers realizzato qualche tempo fa da candylion: è identico al film!

In questo caso non è tanto la parrucca, il makeup o il costume a determinare la qualità dell'intepretazione, bensì il semplice fatto che la modella in questione è molto somigliante a Mary Elizabeth Winstead.

L'interprete di Ramona nel film di Scott Pilgrim VS The World ha senza dubbio lasciato il segno, e il cosplay di candylion la ricorda tantissimo: non a caso si tratta di un personaggio che la ragazza ha rappresentato in più occasioni.

A proposito dell'opera creata da Bryan Lee O'Malley, date un'occhiata alla nostra recensione di Scott Pilgrim Vs. The World: The Game Complete Edition, la remaster del tie-in firmato Tribute Games.