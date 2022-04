Gran Turismo 7 ha registrato il mese di lancio migliore di sempre per la serie negli USA

Stando agli ultimi dati condivisi da NPD relativi al mercato videoludico, Gran Turismo 7 ha registrato il miglior mese di lancio di sempre per la serie Polyphony Digital negli USA, risultando tra l'altro il secondo gioco per incassi a marzo 2022 sia per quanto riguarda la classifica generale che quella relativa ai titoli PS5 e PS4, in entrambi i casi posizionandosi dietro a Elden Ring.

Dai dati NPD apprendiamo inoltre che Gran Turismo 7 al momento è quarto nella classifica software del 2022 in generale, dietro a Elden Ring, Leggende Pokémon Arceus e Horizon Forbidden West, che tuttavia hanno il vantaggio di essere usciti alcune settimane prima.

Si tratta di un risultato estremamente positivo per il racing game di Polyphony Digital, tanto più se consideriamo che al lancio ci sono state diverse polemiche per le microtransazioni, con il gioco che ha registrato la media dei voti degli utenti più bassa di sempre su Metacritic per le esclusive Sony PlayStation.

Gran Turismo 7

Di seguito la top 10 dei giochi più venduti a marzo 2022 negli USA (per i titoli accompagnati da un asterisco non sono inclusi i dati vendita delle copie digitali):

Elden Ring Gran Turismo 7 Kirby e La Terra Perduta* MLB The Show 22 Horizon Forbidden West Pokemon Legends Arceus* WWE 2K22* Mario Kart 8* Call of Duty: Vanguard Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

La top 10 dei giochi più venduti di tutto il 2022 in USA: