Gran Turismo 7 ha la media voto degli utenti più bassa di sempre su Metacritic per le esclusive Sony

Le polemiche intorno all'ultimo aggiornamento di Gran Turismo 7 non accennano a placarsi, tanto che il gioco può vantare il triste record di avere la media voto degli utenti più bassa di sempre su Metacritic, quantomeno per un'esclusiva PlayStation.

Al momento di scrivere questa notizia la media voto degli utenti sia per la versione PS4, sia per la versione PS5, è di 2,5/10. Nessun gioco dei PlayStation Studios ha mai fatto peggio nei 27 anni che Metacritic è in funzione.

Il bombardamento di recensioni negative, dovuto alla diminuzione dei crediti dati in premio da alcune gare per favorire le microtransazioni, si è rafforzato a causa dei problemi dei server che hanno reso inaccessibile il gioco per trenta ore.

Il precedente detentore del triste record era World of Warriors 4 per PS4 con 2,9, seguito da NBA 10 The Inside per PSP con 3.0 e da Cool Boarders 2001 per PS1 con 3.3. C'è da considerare che questi tre giochi hanno solo una manciata di recensioni ognuno, mentre Gran Turismo 7 ne ha più di 3.600.

Naturalmente i voti negati a Gran Turismo 7 sono una reazione alle politiche di monetizzazione del gioco e non un giudizio vero e proprio contro lo stesso. Del resto anche molte recensioni negative specificano che il gioco è molto bello. Di fatto ci troviamo di fronte a una forma di protesta, più che a un'operazione critica.