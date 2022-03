Gran Turismo 7: i server sono nuovamente online, dopo 30 ore di manutenzione

Come segnalato da diversi utenti in rete, i server di Gran Turismo 7 sono tornati online, dopo la lunga manutenzione iniziata ieri mattina e che si è conclusa dopo circa 30 ore, impedendo agli utenti di accedere a buona parte dei contenuti di gioco.

Come riportato in precedenza, ieri mattina intorno alle 9:00 era iniziata una manutenzione programmata dei server di Gran Turismo 7 accompagnata dalla pubblicazione della Patch 1.07. Tuttavia a causa di un errore riscontrato nell'aggiornamento, gli sviluppatori sono stati costretti a mantenere il gioco offline, come spiegato da Kazunori Yamauchi in un lungo post sul sito ufficiale del gioco, in cui si è scusato per i disagi arrecati agli utenti.

Gran Turismo 7

Giusto poche ore fa, è stata pubblicata la patch 1.08 di Gran Turismo 7, che a quanto pare deve aver risolto il problema definitivamente, dato che in questi minuti i server sono tornati online.

Come accennato in precedenza, la manutenzione si è protratta per circa 30 ore creando non poche problematiche per la community, dato che gli utenti non possono accedere a buona parte dei contenuti di Gran Turismo 7, anche quelli single player, se non sono collegati ai server. In ogni caso il peggio ora è passato, giusto in tempo per il weekend.