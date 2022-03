Gran Turismo 7: Kazunori Yamauchi parla dei prezzi delle auto e si scusa per i server offline

Kazunori Yamauchi, il boss di Polyphony Digital, ha condiviso un messaggio rivolto a tutti i giocatori di Gran Turismo 7 per PS5 e PS4, spiegando le cause per cui i server sono ancora offline e scusandosi per i disagi arrecati. Non solo, Yamauchi parla anche dei motivi dietro alle modifiche fatte alle ricompense di alcune gare, che tanto hanno fatto storcere il naso alla community nelle ultime ore.

Il post è stato pubblicato sul sito ufficiale di Gran Turismo 7 poco dopo la pubblicazione della patch 1.08, da ora disponibile su PS5 e PS4.

"Voglio spiegare cosa è successo in questo aggiornamento (1.07)", afferma Yamauchi. "Immediatamente prima della pubblicazione dell'aggiornamento 1.07, abbiamo scoperto un problema per cui il gioco non si avviava correttamente in alcuni casi su PS4 e PS5. Si tratta di un problema raro che non abbiamo riscontrato nei nostri test con i dev kit o nelle sessioni di controllo qualità prima della pubblicazione, ma per dare priorità alla sicurezza dei dati di salvataggio degli utenti, abbiamo deciso di interrompere il rilascio della patch 1.07 e di pubblicare l'aggiornamento correttivo 1.08. Questo è il motivo del ritardo. Le mie più sincere scuse per avervelo segnalato tardivamente."

Gran Turismo 7

Successivamente, Yamauchi ha parlato delle modifiche alle ricompense delle gare, che di fatto rendono più difficile guadagnare crediti in Gran Turismo 7 e acquistare auto senza ricorrere alle microtransazioni.

Il boss di Polyphony Digital spiega che i cambiamenti non hanno come obiettivo quello di incentivare gli utenti a spendere soldi reali, quanto piuttosto evitare situazioni in cui un giocatore ripete meccanicamente sempre le stesse gare e chiedendo agli utenti di osservare l'evoluzione del gioco con una visione a lungo termine.

"In questo aggiornamento, alcune ricompense degli eventi sono state modificate. Voglio spiegare le ragioni e i nostri piani per il futuro", afferma Yamauchi. "In Gran Turismo 7 vorrei che gli utenti si godessero molte auto e gare anche senza microtransazioni. Allo stesso modo, il prezzo delle auto è un elemento importante che ne trasmette il valore e la rarità, quindi penso che sia importante che rispecchi i prezzi del mondo reale. Voglio rendere GT7 un gioco in cui puoi divertirti con una varietà di auto e in molti modi diversi e, se possibile, vorrei cercare di evitare una situazione in cui un giocatore deve continuare meccanicamente a ripetere determinati eventi più e più volte."

"Vi faremo sapere in tempo i piani per i contenuti, gare evento e funzionalità aggiuntive che risolveranno il problema in modo costruttivo. Mi addolora non poter spiegare i dettagli in merito in questo momento, ma abbiamo in programma di continuare a modificare GT7 in modo che il maggior numero possibile di utenti possa godersi il gioco. Apprezzeremo davvero se tutti potessero osservare la crescita di Gran Turismo 7 da un punto di vista più a lungo termine"