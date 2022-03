Gran Turismo 7: ora acquistare auto è più difficile senza microtransazioni con l’ultima patch

Polyphony Digital poche ore fa ha pubblicato la patch 1.07 di Gran Turismo 7. Una delle modifiche apportate dall'aggiornamento ha diminuito il numero di crediti ottenibili dai giocatori da determinate gare, rendendo più difficile dunque acquistare le auto più costose senza sfruttare le microtransazioni dell'esclusiva PS5 e PS4.

Come riporta VGC, l'ultimo aggiornamento di Gran Turismo 7 ha tagliato le ricompense di un buon numero di gare particolarmente vantaggiose per i giocatori. Tra queste a onor del vero ce ne erano anche alcune che erano diventate negli ultimi giorni vittime di vari exploit ideati da parte della community per farmare velocemente crediti.

Ecco la lista delle gare di cui sono state modificate le ricompense:

World Touring Car 800: 24 heures du Mans Racing Circuit: da 5,000 Cr a 70,000 Cr

World Touring Car 800: Monza Circuit: da 5,000 Cr a 70,000 Cr

World Rally Challenge: Alsace Village: da 50,000 Cr a 30,000 Cr

Dirt Champions: Fisherman's Ranch: da 65,000 Cr a 30,000 Cr

Dirt Champions: Sardegna Windmills: da 65,000 Cr a 40,000 Cr

Dirt Champions: Colorado Springs Lake: da 65,000 Cr a 40,000 Cr

GT Cup Gr. 4: HIgh-Speed Ring: da 65,000 Cr a 35,000 Cr

GT Cup Gr. 4: Brands Hatch GP Circuit: da 65,000 Cr a 45,000 Cr

GT Cup Gr. 3: Spa Francorchamps: da 75,000 Cr a 50,000 Cr

GT Cup Gr. 3: Suzuka Circuit: da 75,000 Cr a 50,000 Cr

GT Cup Gr. 3: Autodrome Lago Maggiore: da 75,000 Cr a 50,000 Cr

Clubman Cup Plus: High Speed Ring: da 35,000 Cr a 25,000 Cr

Clubman Cup Plus: Tsukuba Circuit: da 35,000 Cr a 25,000 Cr

Clubman Cup Plus: Goodwood: da 35,000 Cr a 12,000 Cr

American Clubman Cup 700: Special Stage Route X: da 30,000 Cr a 15,000 Cr

American FR Challenge 550: Blue Moon Bay Speedway : da 15,000 Cr a 10,000 Cr

American FR Challenge 550: Weathertech Raceway Laguna Seca: da 15,000 Cr a 10,000 Cr

American FR Challenge 550: Willow Springs Raceway: da 15,000 Cr a 10,000 Cr

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 ha un numero non indifferente di vetture dai prezzi esorbitanti, con l'aggravante che a differenza dei precedenti capitoli ora non è possibile vendere le proprie auto per racimolare qualche credito. Per acquistare alcune vetture è dunque necessario gareggiare anche per decine e decine di ore.

Non solo, alcune auto sono disponibili per l'acquisto nelle concessionarie a rotazione, creando una sorta di effetto FOMO ("fear of missing out", ovvero la paura di non poter accedere a un contenuto) che sostanzialmente potrebbe spingere i giocatori a spendere soldi reali in microtransazioni per ottenere i crediti necessari per acquistare le vetture dei loro sogni.

Le microtransazioni di Gran Turismo 7 a loro volta sono state fortemente criticate sin dal lancio, in quanto hanno prezzi ritenuti eccessivi rispetto al numero di crediti ottenuti. Ad esempio, per acquistare una vettura da 20 milioni di crediti sono necessari 199,90 euro in microtransazioni.