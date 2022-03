Gran Turismo 7: acquistare auto con le microtransazioni costa un occhio della testa

Da oggi Gran Turismo 7 è disponibile nei negozi per PS5 e PS4, con i giocatori che dunque possono cimentarsi nelle numerose competizioni del titolo Polyphony Digital e collezionare oltre 400 vetture differenti, pagando con i sudati crediti conquistati di vittoria in vittoria. In alternativa, ci sono le microtransazioni, ma come segnala Eurogamer.net, in tal caso preparatevi a spendere una fortuna.

A differenza degli acquisti in-game di Gran Turismo Sport, dove si potevano comprare singole vetture che non superavano il valore di 2 milioni di crediti, Gran Turismo 7 rimuove questo limite permettendo molto semplice di ottenere pacchetti di crediti pagando con denaro reale. Ci sono ovviamente diversi tagli, dai 2,49 euro per 100.000 crediti fino ai 19,99 euro per 2 milioni di crediti.

Gran Turismo 7, un'immagine tratta dal gioco

Ora, ognuno è libero di spendere i soldi come vuole, ci mancherebbe. Se qualcuno non può o non vuole seguire i ritmi della progressione della carriera può ovviare grazie alle microtransazioni per ottenere il bolide dei suoi sogni. Tuttavia quello che fa storcere il naso in questo caso è il costo dei singoli pacchetti rapportato alla quantità di crediti ottenuti.

Molte delle vetture migliori infatti costano 1 - 3 milioni di crediti ciascuna e ci sono poi alcuni modelli con prezzi decisamente più alti. Ad esempio nello State of Play dello scorso mese si sono intraviste vetture dagli 8,5 milioni fino ai 20 milioni di crediti per la Mercedes-Bez S Barker Tourer del 1929, ovvero 199,90 euro in microtransazioni. Insomma parliamo di cifre importanti per un qualcosa che in fondo si può ottenere anche semplicemente giocando.

Rimanendo in tema, Sony ha rimosso Gran Turismo 7 dal PlayStation Store russo, il che potrebbe anticipare un blocco generale delle vendite dei titoli PlayStation in Russia.