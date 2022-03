Gran Turismo 7 rimosso dal PS Store russo: Sony blocca la vendita dei giochi in Russia?

Sony ha tolto dal PlayStation Store russo Gran Turismo 7. Il gioco di guida non è attualmente acquistabile da tale regione e la data di uscita prevista è catalogata come "da definire".

Ricordiamo che la data di uscita di Gran Turismo 7 è oggi, 4 marzo 2022. Il gioco di guida dovrebbe essere disponibile su ogni Store, ma in Russia non è così. Secondo quanto indicato da Eurogamer.net, il cambiamento è avvenuto durante la notte. Non ci sono però ancora state dichiarazioni ufficiali in merito e Sony PlayStation non ha risposto alle richieste di informazioni.

Gran Turismo 7

Per il momento è impossibile quindi sapere il vero motivo di questa scelta, ma è chiaramente difficile non pensare che sia, in un modo o nell'altro, collegata all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Dovremo attendere una dichiarazione ufficiale da parte di Sony per avere conferma di quanto sta accadendo.

Vari esponenti del mondo videoludico (e non, ovviamente) hanno deciso di prendere provvedimenti di varia natura contro la Russia, come ad esempio CD Projekt che ha completamente bloccato ogni tipo di vendita nella regione e anche in Bielorussia.

Anche EA si è dichiarata contro la Russia: la nazionale e i club russi di FIFA 22 sono infatti stati rimossi.