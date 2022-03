The House of the Dead: Remake, data d'uscita e trailer su Nintendo Switch

The House of the Dead: Remake ha una data d'uscita su Nintendo Switch, insieme a un trailer di presentazione che mostra qualcosa del gioco in azione, ricostruzione totale del vecchio sparatutto arcade di Sega.

Sviluppato da MegaPixel Studio e pubblicato da Forever Entertainment, The House of the Dead: Remake arriverà su Nintendo Switch il 7 aprile 2022, con preorder aperti dal 31 marzo 2022. Il gioco è una ricostruzione totale dell'originale uscito nel 1997 su coin-op in sala giochi. L'originale era uno sparatutto con light gun, cosa che ovviamente ha subito delle modifiche in questa nuova versione.

Tuttavia, contenuti e design dei livelli richiama l'originale da sala, con modifiche effettuate al sistema di controllo e ad altri elementi del gameplay, pur richiamando ovviamente la struttura del capostipite in tutto e per tutto.

Tra le caratteristiche del Remake troviamo ovviamente una grafica tutta nuova, multiplayer locale a due giocatori, finali multipli, modalità foto, obiettivi e armi sbloccabili e nuove modalità di gioco. Le prime indicazioni sui remake dei due House of the Dead erano emerse già nel 2019, oggi c'è dunque una data d'uscita per il primo titolo su Nintendo Switch.