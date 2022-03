Battlefield 2042: le critiche dei giocatori hanno spinto a fare grandi cambiamenti al gioco

L'editore di Battlefield 2042, Electronic Arts, ha rivelato che il feedback degli utenti ha spinto lo sviluppatore Ripple Effect Studios ad apportare grosse modifiche alle mappe su larga scala dello sparatutto.

Una delle principali critiche rivolte a Battlefield 2042 è che è diventato un "walking simulator", in altre parole, secondo i giocatori ci vuole troppo tempo per tornare in combattimento dopo il respawn. Per migliorare la situazione, lo studio apporterà modifiche ai punti di respawn per assicurarsi che non ci voglia così tanto tempo per tornare in azione.

Soldati di Battlefield 2042

EA ha anche discusso di un'altra lamentela: gli utenti ritengono che alcune modalità di gioco, come Breakthrough, siano troppo caotiche; per questo motivo, lo sviluppatore di Battlefield 2042 sta cercando di capire se è possibile ridurre il numero di giocatori o ridurre il numero di veicoli disponibili. Sta anche cercando di "garantire che ci siano più opportunità di nascondersi dalla vista del nemico mentre si passa da un obiettivo all'altro" per quanto riguarda le mappe che sono troppo piatte e aperte.

Il team sta quindi ascoltando di giocatori di Battlefield 2042. Ricordiamo anche che l'Update 3.3 è stato rinviato alla prossima settimana.