Halo, la serie TV: Steven Spielberg è stato il "padrino" dello show

Secondo quanto indicato dal produttore della serie TV di Halo, Steven Spielberg è stato il "padrino" dello show e ha lavorato su ogni aspetto.

Prima di tutto, però, bisogna tornare con la mente al 2015, anno di arrivo della serie TV di Halo secondo i primissimi piani della compagnia. Steven Spielberg avrebbe dovuto dirigere tale show, ma alla fine il progetto ha subito ritardi e ha affrontato molteplici problemi. Al suo posto, è stato messo quindi Rupert Wyatt - nel 2018 - ma nello stesso anno l'uomo ha abbandonato e Otto Bathurst si è messo a capo del progetto dirigendo molteplici episodi della serie.

Master Chief in Halo

Quanto è rimasto di Spielberg nella serie TV di Halo? Secondo l'Executive Producer Darryl Clark, Spielberg ha continuato in realtà a lavorare sullo show. Ecco le sue parole, in traduzione: "Abbiamo sempre trattato la serie come un'eredità di Steven. Ha fatto da padrino in termini di scrittura di ogni scenografia, ha aiutato a scegliere gli showrunner, gli sceneggiatori, il regista, il cast, il design della produzione, gli effetti visivi; ha contribuito in ogni aspetto".

Pare quindi che Spielberg non abbia mai realmente completamente lasciato il progetto. Vi fa piacere?

Vi ricordiamo infine che Halo andrà in onda su Sky in Italia: ecco la data d'uscita.