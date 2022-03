Disney+, un abbonamento a prezzo più basso con pubblicità potrebbe essere in vista

Disney+ potrebbe proporre un abbonamento a prezzo più basso ma con pubblicità, in base a quanto rilevato da The Information, che vede probabile, da parte della compagnia, l'applicazione di una soluzione simile a quella già adottata per Hulu, altra piattaforma di streaming della medesima compagnia.

La sperimentazione potrebbe iniziare in USA, con un piano simile a quello disponibile per Hulu, che attualmente propone un abbonamento a 12,99 dollari al mese come standard oppure a 6,99 dollari al mese con pubblicità. Soluzioni simili vengono proposte anche da HBO Max, Paramount+ e NBC Universal, dunque si tratterebbe per Disney+ di un semplice allineamento ad altri esempi attuali.

Non ci sono ancora previsioni precise su come e quando questo cambiamento possa essere introdotto in Disney+, ma secondo la fonte la nuova soluzione sarebbe allo studio e in probabile applicazione nei prossimi mesi. In tal caso, si partirebbe dagli USA ma la diffusione dell'abbonamento a prezzo più basso con pubblicità nel resto del mondo sarebbe poi probabile.

Nel frattempo, Disney+ ha raggiunto i 129,8 milioni di utenti abbonati, in crescita costante, in base ai dati diffusi il mese scorso, dunque è un periodo di espansione della piattaforma e una rimodulazione dell'offerta non sembra ancora imminente. Nei giorni scorsi, è emerso che Daredevil, Jessica Jones e le altre serie Marvel di Netflix sono in arrivo su Disney+.