Daredevil, Jessica Jones e le altre serie Marvel di Netflix approdano su Disney+

Daredevil, Jessica Jones e le altre serie Marvel di Netflix, nonché Agents of SHIELD, approderanno questo mese sulla piattaforma streaming Disney+: una mossa ormai attesa dopo gli ultimi sviluppi.

Se infatti avete visto Spider-Man: No Way Home (recensione) e Hawkeye (recensione), saprete che alcuni di questi personaggi hanno fatto il proprio debutto nel Marvel Cinematic Universe e dunque non saranno soggetti a un reboot e al conseguente recasting.

Stando all'annuncio di Disney, a partire dal 16 marzo Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders, The Punisher e Agents of SHIELD, quest'ultima prodotta da AMC, saranno disponibili su Disney+.

In Italia, tuttavia, dovremo attendere ancora un po': l'operazione riguarda per il momento unicamente Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda.

Al di là dell'importazione degli show in sé, sarà interessante capire quale sarà il futuro di questi franchise in mano a Disney. Torneranno con nuove stagioni?