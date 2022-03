House Party: la cantante Doja Cat sarà tra le prime ospiti famose del gioco porno

La cantante Doja Cat sarà tra le prime ospiti di House Party, gioco porno in sviluppo da svariati anni, che uscirà dall'accesso anticipato nell'estate del 2022. Ad annunciarlo è stato lo sviluppatore Eek! Games, che ha annunciato il DLC dedicato all'artista con un trailer:

Il DLC, chiamato House Party - Doja Cat Expansion Pack, aggiungerà ore di contenuti e diverse storie secondarie, tutte incentrate sulla cantante, che oltretutto doppierà se stessa. Non è chiaro fino a che punto sarà coinvolta nei contenuti più espliciti, dato che in House Party non mancano scene di sesso, ma lo vedremo al momento del lancio.

Certo, stando alle prime immagini pubblicate, Doja Cat si comporterà in linea con gli altri personaggi.

Doja Cat in House Party

Per il resto vi ricordiamo che House Party è disponibile in Accesso Anticipato su Steam per PC. Attualmente il gioco è in offerta con il 10% di sconto. Da notare che per sbloccare i contenuti espliciti, bisogna acquistare un DLC a parte, che costa 3,99€. Del DLC di Doja Cat non si conosce ancora il prezzo.