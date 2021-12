Hawkeye 1x06, la recensione del finale di stagione

A proposito del finale, l'entusiasmo è salito alle stelle quando è comparso un personaggio molto noto di una serie Marvel "parallela", per così dire. I Marvel Studios e Disney hanno giocato bene le loro carte. Si tratta di un'operazione molto simile a quella che è stata fatta nel nuovo film dell'Uomo Ragno, tanto per intenderci. Cosa significhi questo per il futuro delle serie Disney+ non è chiaro, ma sicuramente si è spalancata una porta che i fan avevano chiesto a gran voce di aprire.

Mentre al cinema l'ambizioso Spider-Man: No Way Home continua a incassare milioni su milioni, su Disney+ si conclude la miniserie incentrata sul personaggio di Occhio di Falco, che dalla prossima settimana lascia spazio a Star Wars con Il libro di Boba Fett. L'avventura in sei episodi di Clint Barton, che incontra anche nel Marvel Cinematic Universe la sua pupilla Kate Bishop, richiama il buddy movie a sfondo natalizio: una divertente commedia d'azione, che si ispira al ciclo di storie a fumetti firmate da Matt Fraction e David Aja, tutta incentrata sullo sviluppo di personaggi vecchi e nuovi. Ci è piaciuta? Sì, ma con riserva, perché secondo noi la serie fa qualche scivolone, specialmente nella parte centrale e nel finale.

Cosa ci è piaciuto

Hawkeye, Hailee Steinfeld è una grandissima Kate Bishop

Hailee Steinfeld, per cominciare. L'attrice, che conoscevamo già per alcune sue ottime interpretazioni, si è rivelata una Kate Bishop forse ancora un po' ingenua e immatura, rispetto alla controparte cartacea o a quella videoludica di Marvel's Avengers, ma comunque convincente e irresistibile. Kate è un personaggio femminile forte e deciso, ma la sceneggiatura di Hawkeye ci racconta il suo lato più fragile e umano: la serie, ovviamente, è la sua "origin story" e funziona soprattutto grazie alla chimica tra la Steinfeld e l'ottimo Jeremy Renner, che nel corso di sei episodi passa da babysitter a mentore ad amico mentre affronta il suo personalissimo disordine da stress post traumatico che si porta dietro da Avengers: Endgame e dalla morte di Natasha Romanoff, la sua migliore amica. Nel rapporto con Kate, che lo idolatra fin da quando era una bambina, Clint ritrova gradualmente sé stesso.

Anche Yelena è stata una delle sorprese migliori di questa miniserie. Il personaggio interpretato dalla bravissima Florence Pugh entra in gioco solo nelle ultime due puntate, ma porta con sé una carica esplosiva. Dobbiamo dire che c'è un ottima chimica anche tra questa Vedova Nera e Kate Bishop: i loro dialoghi sono uno spasso, specialmente l'incontro/scontro nel finale, e abbiamo la netta sensazione che Disney+ stia imbastendo un'amicizia che rifletterà quella tra Clint e Natasha nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe.

Purtroppo la risoluzione della sottotrama nell'ultimo episodio era abbastanza prevedibile: il fatidico incontro tra Yelena e Clint non funziona come avremmo voluto perché eravamo consapevoli fin dal primo momento che non sarebbe finito nel sangue, perciò mancava la tensione che precede il momento catartico in cui i due personaggi finalmente elaborano il lutto in comune.

Abbiamo anche apprezzato la scelta, da parte del creatore della serie Jonathan Igla, di non rispettare del tutto le fonti fumettistiche: in questo modo la storia ha saputo sorprenderci piacevolmente, soprattutto per quanto riguarda i personaggi di Eleanor Bishop, la madre di Kate, e il suo fidanzato Jack Duquesne. È stato in particolare quest'ultimo a giocarci un bel tiro mancino. Quasi tutta la serie lo rappresenta come una sorta di figura antagonistica nei confronti di Kate, e la sua controparte cartacea, il nemico noto anche come lo Spadaccino, ci ha fatto subito pensare al risvolto più scontato possibile. Ci siamo clamorosamente sbagliati, visto che la vera burattinaia dietro le quinte si è rivelata essere proprio Eleanor: chi conosce i fumetti Marvel probabilmente aveva previsto questa svolta, ma in ogni caso Hawkeye ha giostrato molto bene questo gioco delle parti e degli equivoci.

Hawkeye, Florence Pugh torna a interpretare Yelena Belova

In generale, abbiamo apprezzato la messinscena dell'ultimo episodio, una vera e propria battaglia su più fronti che ha schierato sulla scacchiera praticamente ogni pedina. L'episodio bilancia ottimamente l'azione e la commedia, concedendosi alcune citazioni sibilline di Mamma, ho perso l'aereo e True Lies. Nello scontro tra i due Occhio di Falco e i Mafiosi in tuta, in particolare, gli studios si sono sbizzarriti con le famigerate frecce truccate di Clint, proponendone una varietà ancora più ampia e spettacolare rispetto al secondo episodio della serie. L'epilogo è un omaggio al filone natalizio più classico, un vero e proprio "lieto fine" - beh, non proprio lieto per la famiglia Bishop - in cui le promesse sono mantenute e il Natale è salvo per i protagonisti. Banale, per carità, ma siamo a Natale: chi poteva volere diversamente?