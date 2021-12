Meta Rift Store: problemi di download in via di risoluzione

Vari report hanno segnalato che vi sono problemi di download dei giochi Oculus tramite Meta Rift Store. Un portavoce della compagnia, però, afferma che la cosa è nota e in via di risoluzione.

Precisamente, il portavoce di Meta ha condiviso una dichiarazione ufficiale con UploadVR.com. Le sue parole sono state: "Siamo consapevoli del problema che le persone stanno incontrando con il download di app Rift (e Go/Gear) e vi stiamo lavorando attivamente".

Oculus Rift

Non abbiamo quindi una data precisa per la risoluzione dei problemi, ma speriamo che il tutto si risolva quanto prima. Rift, Go e Gear VR non sono più il focus di Meta in ambito Oculus VR (quel posto è stato preso da Quest 2) ma in ogni caso sono molte le persone che dispongono di tali device: non poter accedere ai propri titoli è tutt'altro che positivo.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo: non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni e la risoluzione del problema di Meta Rift Store.

Ricordiamo anche che Meta sta lavorando per trasformare la propria VR in un punto di accesso al metaverso, tramite Horizon Home.