Apple Music: fino a 5 mesi gratis con Shazam per i nuovi utenti

Apple Music propone un'interessante offerta dedicata ai nuovi utenti del servizio, che in collaborazione con Shazam consente di ottenere fino a 5 mesi gratis per il servizio su abbonamento di Apple, cumulando insieme due promozioni in corso.

Da una parte ci sono infatti i primi tre mesi gratis standard per i nuovi utenti, che consentono già di provare il servizio musicale di Apple in maniera approfondita prima di iniziare eventualmente a pagare l'abbonamento mensile, ma a questi si possono aggiungere altri due mesi da parte di Shazam, secondo una promozione incrociata.

La celebre app Shazam, che consente di riconoscere qualsiasi canzone da un breve ascolto di qualche secondo attraverso il microfono dei dispositivi mobile, offre infatti due mesi di Apple Music gratis per i nuovi utenti del servizio.

Apple Music, il logo del servizio

Questi, uniti ai tre mesi gratis introduttivi, sempre per chi non ha già sottoscritto un abbonamento in precedenza, diventano dunque un totale di 5 mesi gratis per il servizio, ovvero una quantità di tempo davvero molto interessante.

Nel caso rientrate nei parametri, potete trovare la promozione a questo indirizzo sul sito di Shazam, con il QR Code da leggere per ricevere direttamente le istruzioni sulla procedura e riscattare in questo modo i due mesi gratis a cui si aggiungono gli altri tre previsti già dal sistema. Ricordiamo che Apple Music è disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S.