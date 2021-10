PS5: arriva Apple Music, disponibile da oggi

Sony e Apple hanno annunciato che Apple Music è disponibile da oggi su PS5. Ne saranno lieti gli abbonati al servizio che incidentalmente sono anche dei giocatori e tutti i possessori della console di ultima generazione che erano alla ricerca di qualcosa di simile per la loro console.

Considerate che Apple Music conta un catalogo musicale di più di 90 milioni di brani, con anche la possibilità di vedere video musicali in 4K, di ascoltare dirette streaming su Apple Music Radio, di creare playlist personalizzate e quant'altro.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale:

Apple Music è arrivato su PS5

Riproduzione musicale in sottofondo

Gli utenti PS5 possono scegliere se avviare l'app Apple Music prima di iniziare a giocare o durante la sessione di gioco premendo il tasto PS sul controller wireless DualSense per accedere al Centro di controllo e selezionando la scheda Musica.

Lì gli abbonati ad Apple Music troveranno i brani suggeriti in base al gioco attivo in quel momento, o potranno scegliere tra i brani presenti in una delle loro playlist o in altre playlist a cura di Apple Music appositamente create per chi gioca.

Riproduzione di video musicali in background senza interruzioni

Gli abbonati Apple Music possono anche cercare e guardare video musicali approfittando della vasta selezione di artisti presenti nell'app. Inizialmente, il video musicale viene riprodotto a schermo intero, ma se si vuole tornare al gioco o navigare altrove tramite la schermata Home di PS5, è possibile anche solo ascoltare l'audio del video musicale. Se poi si vuole tornare a guardare il video, questo riprenderà esattamente dal punto della canzone in cui ci si trova, senza interruzione nella riproduzione della musica.

Ci auguriamo che Apple Music su PS5 sia di vostro gradimento. Per iniziare, gli utenti PS5 possono scaricare l'app Apple Music dall'area dei Contenuti multimediali di PS5 e seguire le istruzioni su schermo per collegare il proprio account Apple Music. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito.