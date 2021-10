PS5 Digital disponibile da GameStop, in vendita oggi 27 ottobre 2021 - Esaurita

PS5 Digital è disponibile oggi, 27 ottobre 2021, da GameStop, in vendita oggi presso la celebre catena di negozi attraverso il sito internet ufficiale della compagnia ma ovviamente sempre con quantità molto limitate, dunque non sappiamo per quanto tempo rimarrà a disposizione.

Aggiornamento: il bundle PS5 è per oggi esaurito! A seguire la notizia originale.

Potete procedere all'acquisto di PS5 presso GameStop a questo indirizzo sul sito ufficiale del negozio, disponibile al prezzo di 399,98 Euro, per quanto riguarda la versione Digital.

Precisamente, questo bundle propone PS5 Digital, un accessorio (controller DualSense nero o Telecamera HD), un abbonamento da un anno (PS Plus o PS Now), un headset non ufficiale e una skin per il controller. Non si può comprare solo la console.

PlayStation 5 è la nuova console next gen da parte di Sony, che evolve l'hardware attraverso diverse nuove soluzioni all'avanguardia. Annunciata da Sony l'8 ottobre 2019 uscita nell'autunno 2020, la nuova console dispone del nuovo controller DualSense con feedback aptico e grilletti adattivi.

Oltre a CPU AMD Ryzen Zen 2 e GPU AMD Radeon Navi custom di nuova generazione, la console dispone di un particolare SSD particolarmente veloce che consente di comprimere i tempi di gestione dei dati da archivio.

Tutto questo oltre a lettore Blu-Ray 4K, supporto alla risoluzione fino a 8K, audio 3D e compatibilità con PSVR. La console è disponibile in due versioni: PS5 Standard con lettore ottico al prezzo di base di 499 euro e una versione completamente digitale, chiamata appunto PS5 Digital, priva di lettore ottico al prezzo di 399 euro.