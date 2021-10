Teamfight Tactics, annunciato il circuito competitivo Rising Legends: Aggeggi e marchingegni

Riot Games ha annunciato Teamfight Tactics Rising Legends: Aggeggi e marchingegni, il circuito competitivo dell'auto battler Teamfight Tactics. Si svolgerà tra novembre 2021 e marzo 2022, sarà gestito da GGTech Entertainment e darà modo ai giocatori dei territori EMEA di competere per un montepremi di 43.000€.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Basata sul nuovo set Aggeggi e marchingegni, la competizione permetterà ai giocatori di accumulare punti e di qualificarsi alle Finali EMEA attraverso le partite classificate nel gioco o le Coppe della Spatola d'oro. Ci saranno inoltre dei tornei locali, che culmineranno nel TFT Rising Legends Superbrawl, un evento regionale tra nazioni. Nel corso del circuito, 32 giocatori si qualificheranno alle Finali regionali.

Coppe della Spatola d'oro: a dicembre, gennaio e marzo si svolgeranno tre Coppe. I giocatori potranno qualificarsi attraverso le partite classificate o partecipando alle rispettive qualificazioni aperte

Rising Legends Superbrawl: un torneo a 8 regioni con 2 rappresentanti per ogni territorio, che si contendono due slot per le Finali EMEA

Finali EMEA di Rising Legends: i migliori giocatori nei territori EMEA si incontreranno a quest'evento, dove si contenderanno uno dei quattro spot per il Campionato Mondiale di TFT