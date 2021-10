ACER Predator Orion 7000: prime impressioni con il PC desktop con processore Intel Alder Lake

L'incontro ravvicinato con un sample ancora provvisorio dell'ACER Predator ORION 7000, presentato durante l'evento acer@next, ci ha dato modo di raccogliere qualche informazione sulla dotazione del nuovo pre-assemblato di fascia alta firmato ACER. Si tratta di un pre-assemblato da gaming che abbandona linee spezzate, forme aggressive e dimensioni titaniche del modello precedente, per puntare su vetro temperato e illuminazione RGB. Guarda quindi a un gaming più moderno e più affine anche alle esigenze professionali, complice un hardware di fascia altissima che nel modello che abbiamo ricevuto in redazione include un Intel Core i9-12900K abbinato a una NVIDIA GeForce RTX 3090 su slot PCIe 5.0, 64 GB di memorie DDR5 KingstonHyperX da 4000 MHz, due SSD M.2 da 1 TB e due dischi meccanici da 3 TB.

In attesa di poter recensire l'ACER Predator ORION 7000, che arriverà sul mercato il primo trimestre del 2022, abbiamo dato un'occhiata al nuovo chassis che risulta senza dubbio più piccolo di quello dell'ORION 9000, ma rimane comunque voluminoso, massiccio e quasi tutto in metallo, esclusa la cornice da cui si protrae un frontale in vetro temperato che aspira l'aria ai lati. La finestra anteriore in vetro temperato è quindi tutta a disposizione delle due ventole da 140 millimetri RGB che, grazie a una cornice di lunghe lamelle in plastica, promettono efficienza e restituisco un look simile a quello di un post bruciatore da jet militare.

La NVIDIA GeForce RTX 3090 è posizionata in verticale e blocca il secondo slot PCIe ma si erge in favore della paratia di vetro temperato che permette di guardare all'interno dove troviamo la centralina ACER Predator funzionale all'illuminazione programmabile ARGB Pulsar Lighting che include 12 LED in gruppi da tre sulla scheda madre personalizzata ACER, l'intero blocco di raffreddamento della CPU e persino la ventola posteriore da 120 millimetri. In basso, invece, si fanno notare due alloggiamenti con due capienti dischi meccanici da 3.5 pollici da 3 TB ciascuno, pensati per esaudire qualsivoglia necessità di archiviazione, che si inseriscono nella connettività semplicemente incastrando il vassoio con meccanismo a scatto nello slot.

Da non trascurare, infine, la connettività, con 5 USB-A sul backpanel della scheda madre, dove troviamo anche una porta di rete da 2.5 Gb/s, una porta USB-C Thunderbolt e tre jack per il comparto audio. Sopra al frontale del case invece, ci sono una porta USB-A, una porta USB-C, un'uscita audio da 3.5 millimetri, jack per il microfono e un vano per dischi con connettività USB-C che può essere estratto con la pressione di un tasto e inserito altrettanto facilmente. Tutto in funzione di un case che garantisce spazio in abbondanza per mettere mano all'hardware, un'estetica premium e una buona trasportabilità, nonostante il peso notevole, grazie a un'insenatura nella parte alta del retro che funziona da maniglia.

L'uscita, lo abbiamo detto, è prevista per il primo trimestre del 2022, con un prezzo di partenza di 2199 euro che corrisponde alla spesa necessaria per portare a casa quella che sarà l'unica altra configurazione: presumibilmente Intel Core i7-12700k e NVIDIA GeForce RTX 3080. D'altronde parliamo sempre di costi da fascia estrema che tra l'altro stonano leggermente con l'AIO a una sola ventola nonostante la CPU di fascia estrema. Ma non sono esclusi cambiamenti in vista della versione finale. Inoltre, per chi è rimasto affascinato dallo chassis ma punta a spendere meno, arriverà anche l'ACER Predator ORION 5000, identico nelle forme e nell'ergonomia, ma pensato per configurazioni meno spinte.

Scheda tecnica ACER Predator ORION 7000