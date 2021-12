Klonoa spunta nel calendario 2022 di Bandai Namco: altro indizio sul ritorno?

Si continua a parlare di Klonoa perché il personaggio risulta presente anche all'interno del calendario 2022 di Bandai Namco, composto da varie illustrazioni tratte da giochi giapponesi del publisher, nella maggior parte dei casi di recente uscita, cosa che fa pensare a un possibile ritorno anche del platform in questione.

È già da un po' di tempo che si parla di un potenziale ritorno di Klonoa: dopo la registrazione dei marchi "Waffuu Encore" e "1&2 Encore" che sembravano legati alla serie in questione, Bandai Namco ha registrato ancora il trademark con un riferimento diretto a Klonoa, cosa che farebbe pensare a un nuovo gioco in sviluppo o a una riedizione di qualche tipo.

Quest'ultimo caso è poi particolare: come fa notare il tweet di Nibellion, Bandai Namco ha pubblicato un calendario con varie illustrazioni in stile anime tratte da alcune delle sue produzioni recenti e di maggior successo: tra queste vediamo immagini di Tales of Arise e di The Idolmaster, ma colpisce anche la presenza di Klonoa tra le pagine da sfogliare.



Si tratta di un artwork generico che mostra il personaggio in azione, ma è strano che sia stato inserito in un calendario del 2022, considerando che Klonoa è praticamente sparito dalle scene ormai da vari anni. Il tutto si inserisce perfettamente nel filone di voci di corridoio che vorrebbero un prossimo ritorno della serie con un nuovo capitolo o un remake di qualche tipo, dunque continuiamo ad attendere eventuali informazioni sul ritorno di questo atteso action platform.