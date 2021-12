Un altro Gundam gigante è comparso in Giappone, questa volta a Fukuoka

In Giappone è comparso un altro Gundam gigante, a dimostrazione che da quelle parti continuano a costruirne, per la gioia di tutti: questa volta si tratta di una riproduzione installata davanti al centro commerciale LaLaport a Fukuoka.

In questo caso si tratta di una riproduzione RX-93FF ν (Nu) Gundam, alto 24,8 metri e dunque praticamente ad altezza naturale, come i precedenti, di cui ricordiamo quello costruito nel 2017 sulla baia di Tokyo.

Il completamento dell'opera è stato seguito da una folla di persone e ha anche portato a delle cerimonie ufficiali con figure istituzionali, con l'evento coperto anche dai media generalisti giapponesi, come si conviene a un'icona della cultura popolare nipponica.

Il modello è stato creato sotto la supervisione di Yoshiyuki Tomino, il creatore della serie originale, tuttavia il nuovo Gundam gigante differisce un po' dal design originale del Nu Gundam, cosa che ha anche scatenato qualche polemica.

Il mobile suit in questione è infatti privo del particolare apparato chiamato Fin Funnel Wings, che caratterizza il design del Nu Gundam, sostituito invece da un "Long Range Fin Funnel", ovvero una sorta di enorme fucile a lungo raggio visibile dietro la schiena.

La scelta è stata effettuata probabilmente per questioni di stabilità della struttura: le Fin Funnel Wings sono infatti delle sorte di ali composte da lunghi elementi attaccati alla schiena del Gundam in maniera anche asimmetrica, che avrebbero probabilmente portato a problemi di equilibrio e sicurezza dell'installazione, mentre il cannone introdotto in questo caso è chiaramente un elemento di appoggio che dona notevole stabilità alla statua.