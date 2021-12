Money.co cerca un pensionato che giochi a Fortnite e guardi Netflix, venendo pure pagato

Money.co.uk sta cercando un pensionato che sia disposto a giocare a Fortnite, guardare serie TV su Netflix e usare social come TiKTok e Instagram. Il tutto, per di più, venendo anche pagato. La cifra proposta è 500 sterline (circa 580 euro).

La persona in questione, come già detto, deve essere un vero e proprio pensionato: lo scopo di Money.co.uk è di capire quali hobby dei giovani potrebbero interessare anche agli anziani. Il candidato deve essere però residente nel Regno Unito.

Fortnite è uno dei giochi suggeriti per i pensionati

Tra le richieste di Money.co.uk vi sono:

TikTok: guardare video almeno un'ora al giorno per una settimana e creare tre video

Instagram: creare un account e condividere immagini dei propri pasti preferiti

Netflix: guardare ogni giorno un episodio di una serie popolare (come Bridgerton, Squid Game, You o Selling Sunset)

Videogiochi: giocare un videogioco ogni giorno (console e giochi come Fortnite e simili sono forniti da money.co.uk)

Vlog: ogni compito suddetto va registrato, il pensionato deve spiegare anche cosa ne pensa di ogni attività compiuta

Se siete dei pensionati che vivono nel Regno Unito (o ne conoscete), potete proporvi per questo lavoro a questo indirizzo. Si ha tempo fino al 7 gennaio 2022.

James Andrews, esperto di finanza personale di money.co.uk, ha commentato: "Un nuovo anno può essere il momento in cui molti di noi cercano di intraprendere un nuovo hobby o imparare una nuova abilità, ma gli stereotipi sembrano rimanere gli stessi riguardo a ciò che le persone in età da pensione possono e non possono fare."

"Con questo nuovo progetto, vogliamo dimostrare che quegli stereotipi non si applicano più e che si è vecchi solo quanto ci si sente vecchi. Che si tratti di creare un account TikTok o di immergersi negli ultimi videogiochi, speriamo di fornire qualche ispirazione per i passatempi con i quali i pensionati potrebbero divertirsi nel 2022, e non vediamo l'ora di trovare il nostro CE-OAP per classificare questi hobby dal migliore al peggiore".