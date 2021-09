Klonoa sta per tornare? Bandai Namco registra i marchi "Waffuu Encore" e "1&2 Encore"

La serie Klonoa potrebbe tornare nel prossimo futuro. Bandai Namco ha infatti registrato i marchi "Waffuu Encore" e "1&2 Encore" in Giappone, che sembrerebbero suggerire delle versioni rimasterizzate dei primi capitoli.

Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno del "Viaggiatore dei Sogni". Nel settembre del 2019 infatti la software house aveva registrato, sempre in Giappone, il marchio Klonoa of the Wind, che aveva alimentato le speranze dei fan per un nuovo capitolo.

I marchi registrati da Bandai Namco poche ore fa, "Waffuu Encore" e "1&2 Encore" sembrerebbero suggerire invece delle riedizioni. Il termine "Encore" infatti viene spesso utilizzato dalla compagnia come sottotitolo delle remaster che pubblica nel Sol Levante. Per esempio Katamary Damacy Reroll si intitola "Katamari Damacy Encore" in Giappone.

Klonoa

"Waffuu" è lo slogan ricorrente usato da Klonoa nelle versioni giapponesi dei giochi di cui è protagonista, mentre "1&2 Encore" potrebbero indicare una raccolta che include sia Klonoa: Door to Phantomile che Klonoa 2: Lunatea's Veil, usciti in Europa nel 1998 e nel 2001.

A questo punto non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Bandai Namco. Che ne pensate? Vi farebbe piacere rigiocare ai primi capitoli di Klonoa, magari in attesa di un'avventura nuova di zecca?