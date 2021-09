Sonic the Hedgehog: copia originale venduta per $430.500, con certificazione WATA

Una copia originale di Sonic the Hedgehog per Sega Mega Drive è stata venduta al prezzo di $430.500. Non solo si tratta di un nuovo record per un gioco di Sonic, ma è anche il record storico per un gioco Sega Mega Drive. Questo gioco aveva anche ricevuto una classificazione WATA.

WATA è una società che si occupa di valutare la qualità di una copia di un videogioco, ma è divenuta famigerata anche per le accuse di manipolazione e insider trading. Recentemente, secondo un report, il co-fondatore avrebbe venduto una serie di giochi su eBay tramite degli alias.

La vendita di questa copia di Sonic the Hedgehog ha attirato l'attenzione anche di Yuji Naka, co-creatore del porcospino blu. L'uomo ha anche chiesto se per caso si trattasse di una frode.

Il mese scorso, invece, Super Mario Bros. è stato venduto per 2 milioni di dollari: è il nuovo record mondiale per un gioco.