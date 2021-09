WATA: co-fondatore accusato di star vendendo i giochi retro della compagnia in segreto

Mark Haspel, co-fondatore di WATA - servizio di gradazione di giochi retro -, è ora accusato di star vendendo in segreto i giochi della compagnia tramite eBay. Il tutto nasce da un'investigazione della testata Proof, portata avanti dal giornalista Seth Abramson.

Seth Abramson stava recentemente analizzando alcuni suoi acquisti di giochi retro e ha trovato una nota dal venditore che lo informava che poteva contattare un indirizzo email a nome di Haspel per acquistare altri giochi. Abramson ha anche collegato gli indirizzi delle fatture ad Haspel. Al momento della scrittura del report, l'account di Haspel stava vendendo 74 giochi Atari 2600 per un valore totale di 46.000 dollari. Questi giochi hanno una votazione superiore a 9.0 (solo uno è inferiore) e hanno una votazione di qualità della confezione non inferiore ad A+: si tratta in sostanza di ottimi pezzi da collezione, che WATA definisce come un "investimento".

Un esempio dei giochi venduti su eBay

Secondo la testata Proof, Haspel sta vendendo esclusivamente giochi Atari su eBay in quanto sa che questo mercato sta perdendo di valore a causa del fatto che poche persone inviano questi giochi per essere gradati. "Se Haspel sta usando i propri dati interni per determinare quali giochi acquistare, valutare e vendere, c'è almeno il pericolo che stia partecipando a qualcosa che gli investigatori potrebbero considerare insider trading".

L'ex membro del consiglio di WATA Jeff Meyer ha lasciato la propria posizione a gennaio 2020 dopo essere stato accusato di aver venduto grandi quantità di giochi WATA nel 2019. WATA ha però negato le accuse.

Nel frattempo, parlando di vendite legali, Super Mario Bros. è stato venduto per 2 milioni di dollari: è il nuovo record mondiale per un gioco.