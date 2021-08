Super Mario Bros. venduto per 2 milioni di dollari: è il nuovo record mondiale per un gioco

Una rara copia di Super Mario Bros. è stata venduta per 2 milioni di dollari: si tratta di un nuovo record, è la cifra più alta mai pagata per un solo gioco, secondo quanto indicato dal sito Rally. Questa versione del gioco di Nintendo è ovviamente speciale.

Il Super Mario Bros. venduto per 2 milioni di dollari è ancora con la confezione originale, ha una valutazione di qualità di un ente specializzato e fa parte di una stampa a numero limitato. La parte interessante, però, è anche chi l'ha venduta. Rally è un sito che permette a degli investitori di acquistare delle azioni di oggetti da collezione costosi - come carte da baseball, fumetti, auto e via dicendo - invece di acquistare l'intero oggetto. Questi, se vengono poi rivenduti a prezzi superiori, permettono agli investitori di guadagnare. In questo caso, si parla di un ritorno pari al 900%.

Questa copia da 2 milioni di dollari di Super Mario Bros. batte la copia da 1.56 milioni di Super Mario 64, venduta tramite Heritage Auctions a luglio. Il precedente record era di The Legend of Zelda, venduto per 870.000 dollari.

Super Mario Bros. non è un gioco raro (ce ne sono 40 milioni di copie), ma una versione di questa qualità ovviamente vale molto di più. In futuro, probabilmente, vedremo sempre più copie di vecchi giochi vendute per cifre enormi.