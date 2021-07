The Legend of Zelda per NES: copia sigillata venduta per quasi un milione di dollari

Una copia sigillata di The Legend of Zelda per NES, classificata Wata 9.0 A Sealed" (il valore massimo è 10) risalente alla fine del 1987, è stata venduta per una cifra record: 870.000 dollari. Mancava poco che raggiungesse il milione, quindi, ma immaginiamo che se le aste continuano così, presto ci arriveremo.

The Legend of Zelda: una copia da 870.000 dollari

Il prezzo pagato per avere questa copia di The Legend of Zelda è il più alto di una qualsiasi asta di videogiochi. Il record precedente apparteneva a una copia sigillata di Super Mario Bros., pagata 660.000 dollari.

Heritage Auctions, la casa d'aste che ha gestito la copia di The Legend of Zelda, l'ha descritta come l'apoteosi della rarità, essendo una delle prime copie stampate del gioco, di un ciclo produttivo che non ha altri esemplari sul mercato (si parla di esemplari per aste, quindi in buone condizioni). Si tratta di una variante prodotta per qualche mese nel tardo 1987, prima che fosse rimpiazzata da una nuova variante a inizio 1988. A batterla in rarità c'è soltanto l'unica copia ancora esistente del primo ciclo produttivo, che però difficilmente arriverà mai sul mercato, come sottolineato dal HA: "Di fatto, questa è la copia sigillata più vecchia che si possa sperare di avere."