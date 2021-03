Super Mario Bros.: una copia sigillata messa all'asta per un prezzo folle

Una copia di Super Mario Bros. per NES sigillata e in condizioni perfette è stata messa all'asta per una cifra folle: 300.000 dollari. Rischia di diventare il più costoso pezzo videoludico che sia mai stato venduto. In realtà al momento di scrivere questa notizia ci sono già delle offerte che hanno fatto lievitare il prezzo a 310.000 dollari, segno che c'è interesse da parte dei potenziali acquirenti. Del resto con una valutazione Wata 9.6 A+ si tratta di un pezzo appetibilissimo per i collezionisti.

Se vi interessa, potete seguire l'andamento dell'asta sulla pagina ufficiale del prodotto.

La copia di Super Mario Bros. all'asta per 300.000 dollari

La copia da record di Super Mario Bros. è stata prodotta tra il 1986 e il 1987. Le offerte proseguiranno per altri sette giorni, con l'asta che si terrà tra il 1 e il 4 aprile. Chi vincerà?

Qual è il record da battere? Nel recente passato alcune copie di Super Mario Bros. sono già state vendute per prezzi elevatissimi, ma il record appartiene al prototipo della cosiddetta console Nintendo PlayStation, venduto per 380.000 dollari a Greg McLemore di Pets.com, che superò l'offerta di Palmer Luckey, il fondatore di Oculus.