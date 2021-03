Call of Duty Black Ops Cold War: update in arrivo, 11 armi modificate e nuove mappe

Treyarch ha annunciato che la prossima settimana arriverà un nuovo update per Call of Duty Black Ops Cold War che si occuperà di modificare 11 armi specifiche, introdurre una serie di cambiamenti pensati per equilibrare il gameplay e rilasciare nuove mappe per il multigiocatore. Attualmente questo aggiornamento non ha ancora una data di uscita precisa.

Questo update di metà stagione di Call of Duty Black Ops Cold War modificherà le seguenti armi:



LC10,

AK-74u,

MAC-10,

KSP 45,

Milano 821,

Krig 6,

FFAR 1,

Groza,

Magnum,

1911,

RPG-7.

Oltre alle modifiche specifiche di queste 11 armi, ci saranno degli update alla categoria LMG, potenziamenti di danno del lanciagranate contro i giubbotti paraschegge in modalità hardcore, e un "completo ri-bilanciamento del rinculo degli accessori per fucili d'assalto e SMG". Questo aggiornamento di Call of Duty Black Ops Cold War aggiungerà anche le mappe:



Miami Strike 6 vs 6

Mansion 2 vs 2 e 3 vs 3

Golova per i multi-team

Sanatorium versione nottura per Outbreak.

Qui sotto potete vedere un teaser di Mansion (Cuba) che sarà disponibile con il prossimo update di Call of Duty Black Ops Cold War.

Per poter scoprire tutti i dettagli sull'update di Call of Duty Black Ops Cold War dovremo attendere l'inizio della prossima settimana, secondo quanto detto dagli sviluppatori. Treyarch ha inoltre promesso che rilascerà in modo regolare dei teaser sulle altre mappe.

Vi segnaliamo anche che secondo recenti rumor Vanguard è il nuovo capitolo del 2021 per la serie Activision. Inoltre, Call of Duty Zombies diventerà un gioco a parte, secondo un insider.