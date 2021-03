Call of Duty Zombies diventerà un gioco a parte, secondo un insider

Call of Duty Zombies smetterà ben presto di essere una semplice modalità extra per lo sparatutto prodotto da Activision e si trasformerà in un gioco a parte: lo riferisce il noto insider Tom Henderson, che ha spesso dato prova di sapere quel che dice.

Nel rispondere a un proprio follower che si dichiarava entusiasta delle ultime novità sulla modalità Outbreak di Call of Duty: Black Ops Cold War, Henderson ha scritto che ci sono grandi piani all'orizzonte per gli zombie di Call of Duty.

"Non si limiterà a essere la terza modalità di gioco per molto tempo ancora", ha dichiatato l'insider, lasciando appunto intendere un progetto focalizzato a creare una esperienza stand alone con i non-morti.

Probabilmente non è la prima volta che viene ipotizzata una cosa del genere, ma se Henderson ha ritenuto opportuno parlarne allora è possibile che i lavori si trovino in uno stato avanzato e che Activision possa diramare un comunicato a breve.