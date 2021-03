Animal Crossing: New Horizons, Lodovica Comello è la testimonial italiana ufficiale

Animal Crossing: New Horizons ha Lodovica Comello come testimonial ufficiale per quanto riguarda la campagna promozionale di Nintendo Italia, con la cantante/attrice/showgirl che sarà protagonista di spot pubblicitari e altri materiali di promozione per il gioco su Nintendo Switch.

La conduttrice televisiva è protagonista, in particolare, di uno spot in cui la vediamo godersi i suoi momenti liberi e di relax insieme a Nintendo Switch Lite e Animal Crossing: New Horizons.

Nella prima parte, Lodovica Comello sfrutta un momento di pausa in camerino, per rilassarsi e ritrovare un po' di tranquillità prima di rientrare in scena, per visitare la sua isola digitale personale all'interno del videogioco, svolgendo alcune delle principali attività che è possibile intraprendere ogni giorno in Animal Crossing, come la pesca o il giardinaggio. La conclusione del commercial è invece dedicata a una sfera più familiare, in cui un momento di relax si trasforma nella perfetta occasione per giocare e visitare il suo piccolo paradiso di tranquillità digitale insieme al marito Tomas Goldschmidt.

Lo spot Nintendo vuole ovviamente mettere in evidenza le caratteristiche di Animal Crossing: New Horizons come esperienza di gioco rilassante e fruibile anche in piccole dosi quotidiane, utilizzando un volto noto come quello di Lodovica Comello e proseguendo in questo modo una lunga tradizione di testimonial celebri per console e giochi Nintendo anche in Italia. In questo caso, viene messo in particolare evidenza anche Nintendo Switch Lite e le sue particolari colorazioni.

Nel frattempo, Animal Crossing: New Horizons festeggia 1 anno di record su Nintendo Switch proprio in questi giorni, dopo l'arrivo dell'update 1.9 con Hello Kitty e altre caratteristiche e l'annuncio del record di vendite in Europa sulla console in questione.