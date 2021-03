Animal Crossing: New Horizons, record di vendite in Europa su Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons compie un anno in questi giorni ma non si arresta il suo successo sul mercato, avendo fatto segnare il record come gioco Nintendo venduto più velocemente in Europa, su Nintendo Switch e non solo.

Dalla sua uscita il 20 marzo 2020, oltre 7 milioni di copie del gioco sono state vendute in Europa, cosa che significa che più di un terzo degli oltre 20 milioni di possessori di Nintendo Switch in questo continente possiede Animal Crossing: New Horizons, e il numero dei giocatori continua ad aumentare. Anche visto in quest'ottica, il risultato è davvero impressionante.

"Siamo veramente grati che Animal Crossing: New Horizons sia stato accolto favorevolmente da così tanti giocatori in tutta Europa", ha dichiarato Stephan Bole, presidente di Nintendo of Europe. "Animal Crossing è un franchise popolare in Europa ormai da tempo e la sua continua crescita è dovuta all'amore dei nostri fan per questa serie così unica".

Dal lancio del gioco, avvenuto lo scorso anno, Nintendo ha continuato a supportare il mondo di Animal Crossing: New Horizons con una lunga serie di aggiornamenti gratuiti che hanno aggiunto diversi contenuti, inclusi eventi a tempo, venditori in visita e la possibilità di immergersi nell'oceano, il tutto a tema con il passare delle stagioni e le varie feste tradizionali.

Tra gli update più recenti ci sono stati anche oggetti, capi d'abbigliamento e mobili a tema per celebrare il 35° anniversario di Super Mario Bros., oltre a nuovi personaggi in collaborazione con Sanrio, ottenibili scansionando le carte amiibo che verranno lanciate in Europa la prossima settimana. Gli aggiornamenti software continueranno anche nel secondo anno del titolo, dunque possiamo aspettarci un supporto continuativo anche per tutto il 2021.

Per l'occasione, Nintendo ha annunciato anche il nuovo servizio web Animal Crossing: New Horizons Island Tour Creator, in arrivo il 24 marzo, che consentirà di mettere in mostra le isole dei giocatori e condividerle. Caricando screenshot o video clip della propria isola catturati attraverso la propria console Nintendo Switch, i giocatori possono creare un poster o un trailer per condividere con il mondo le viste panoramiche dell'isola e le principali attrazioni.