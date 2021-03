Animal Crossing: New Horizons, le novità dell’aggiornamento di marzo a tema Super Mario

Esploriamo insieme l'aggiornamento gratuito di marzo per Animal Crossing: New Horizons, che porta sulla nostra isola tanti nuovi oggetti a tema Super Mario

A marzo si festeggiano due compleanni sulle nostre isole di Animal Crossing: New Horizons.

Il primo è quello del gioco, uscito lo scorso 20 marzo. L'altro è quello di uno dei capisaldi dell'industria videoludica: Super Mario Bros. Il famosissimo gioco Nintendo, infatti, ha soffiato trentacinque candeline e per questo, oltre alle molteplici iniziative volte a festeggiare l'anniversario, l'idraulico più famoso del mondo ha lasciato il suo marchio anche su uno dei titoli di punta per Nintendo Switch.

Vediamo insieme quali sono le novità dell'aggiornamento di marzo e come queste potrebbero portare una nuova svolta alla mobilità all'interno di Animal Crossing: New Horizons.

Super Mario arriva in città La nostra "nuova" casa La neve ha finalmente lasciato le coste della nostra piccola isola, così da dare modo alla natura di crescere nuovamente rigogliosa. Certo, non sarà un processo istantaneo, ma entro la fine del mese torneremo ad ammirare i verdi prati e i vivaci alberi che abbiamo imparato ad amare durante i primi giorni di vita del gioco. Noi abbiamo già personalizzato la casa in modo tale da accostarci al più temperato clima primaverile, ormai in dirittura d'arrivo. Non potevamo non scegliere il mitico Wario Per vedere le novità di questo aggiornamento non bisogna attendere più di tanto. Infatti, i contenuti a tema Super Mario sono disponibili nel Catalogo Nook a partire dal 1 marzo. E non sono uno o due, ma decine di oggetti e indumenti completamente inediti e con interazioni e suoni esclusivi. Sostanzialmente, ci viene data la possibilità di costruire sulla nostra isola una vera e propria mappa di Super Mario.

C'è tutto il necessario, a partire dai blocchi di mattoni, per arrivare alle iconiche monete, fino al 1-Up, ai power up e alla bandiera di fine livello. Le monete scompaiono al nostro passaggio Tra i costumi disponibili ci sono quelli di Mario, Luigi, Peach e Wario.

Ma sicuramente l'elemento più interessante è il sistema di tubi che si può costruire: questi permettono infatti di spostarsi rapidamente da una parte all'altra dell'isola. Prendiamo come esempio la nostra isola. Abbiamo posizionato il museo a nord-ovest, mentre la Bottega di Nook è dalla parte opposta. Ogni volta, quindi, dobbiamo portare ad analizzare i fossili da Blatero per poi andare a rivenderli da Mirco e Marco, così da ottenere il compenso massimo da ogni esemplare (ovviamente, abbiamo portato a termine la collezione del museo).

Se prima questo tragitto ci faceva desistere dal portare i resti ad analizzare, con il tubo di Super Mario la storia potrebbe cambiare. Certo, c'è da dire che se posizioniamo più di due tubi sulla nostra isola verremo catapultati casualmente verso uno di essi. In poche parole, non possiamo prevedere il nostro punto d'arrivo.

Però, se si ha già un'idea ben precisa di dove posizionarne due, magari a una distanza soddisfacente che permetta di raggiungere il maggior numero di luoghi nel minor tempo possibile, questo sistema di tubature potrebbe rappresentare veramente la svolta per chi non ama fare avanti e indietro infinite volte.

I tubi possono essere una vera svolta per la mobilità Inoltre, mentre stavamo mettendo in ordine gli elementi per fare il "servizio fotografico" agli oggetti a tema Mario, abbiamo notato che è possibile posizionare oggetti sopra ai blocchi di mattoni, compresi i blocchi fluttuanti. Giusto per fare una prova, ne abbiamo portato uno dentro casa e, come potete vedere qui sotto, la nostra intuizione si è rivelata fondata. Infatti, è possibile utilizzare il cubo come una sorta di mensola. Se lo stile della vostra casa non è troppo serioso, potrebbe essere una buona soluzione temporanea (o a lungo termine) nel caso foste a corto di luoghi sopraelevati dove posizionare gli oggetti. Un blocco fluttuante utilizzato come mensola Tutti questi oggetti sono disponibili, come già accennato, nel Catalogo Nook del Punto Nook all'interno del Centro Servizi. Tuttavia, potrete acquistare solo cinque oggetti al giorno, che vi verranno spediti il giorno dopo per posta.

Dato che volevamo mostrarvi le novità, abbiamo ovviato a questo problema utilizzando i personaggi degli altri tre giocatori che abitano la nostra isola. Ammettiamo che non abbiamo chiesto il permesso, ma abbiamo pagato tutto di tasca nostra, facendo un complicato scambio di denaro utilizzando quattro Joy-Con in contemporanea. Parte degli oggetti all'interno del Catalogo Nook Quindi, se non volete aspettare più di tanto, volendo potete utilizzare i personaggi legati agli account degli altri membri del vostro gruppo famiglia per accelerare un po' i tempi (però, magari, voi chiedete il permesso prima di procedere; siate migliori).

Gli eventi di marzo Uno degli oggetti dedicati al festival Hinamatsuri Non solo Super Mario. A marzo, sulle nostre isole di Animal Crossing: New Horizons, si festeggiano anche tre festività.

La prima è il festival Hinamatsuri, durante il quale è possibile comprare ogni giorno (attraverso il Catalogo Nook) un diverso oggetto a tema, come lo stand di bambole Hinaningyo. Il festival si conclude oggi, 3 marzo, quindi avete ancora modo di vedere cosa offre.

La seconda festività è l'immancabile giorno del Pi greco. Dal 1 al 14 marzo viene data la possibilità ai giocatori di comprare un'invitante torta con disegnato il simbolo del Pi greco, sempre presso il Catalogo Nook.

Infine, si festeggerà anche San Patrizio, precisamente dal 10 al 17 marzo, con, anche in questo caso, oggetti tematici disponibili nel Catalogo.