Dynasty Warriors 9: Empires rinviato a data da destinarsi

Il publisher Koei Tecmo e lo sviluppatore Omega Force hanno annunciato il rinvio a data da destinarsi di Dynasty Warriors 9: Empires, che evidentemente non ce la farà a uscire nei primi mesi del 2021, come precedentemente annunciato.

Per addolcire la pillola, Omega Force ha pubblicato un'immagine tratta dal filmato introduttivo, che potete vedere allegata al tweet sottostante.

Purtroppo il messaggio non fornisce grosse motivazioni per il rinvio, a parte la volontà di realizzare il miglior videogioco possibile. Per il nuovo periodo d'uscita bisognerà invece attendere futuri aggiornamenti, che speriamo non tardino ad arrivare.

Difficile non pensare che Dynasty Warriors 9: Empires non sia un'altra vittima della pandemia di COVID-19 che tanti problemi ha causato agli studi di sviluppo di tutto il mondo.