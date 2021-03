Google Play: dimezzate le royalty chieste agli sviluppatori

Google ha annunciato di aver dimezzato le royalty chieste agli sviluppatori che pubblicano le loro applicazioni su Google Play, almeno per il 1° milione di dollari di ricavi. Quindi, la compagnia di Mountain View prenderà inizialmente solo il 15%, invece del classico 30%. La novità entrerà in vigore dal 1° luglio 2021.

Come sottolineato dal comunicato stampa ufficiale, con questa modifica, il 99% degli sviluppatori a livello globale che vendono beni e servizi digitali con Play vedrà una riduzione del 50% delle commissioni.

Nel caso non abbiate compreso facciamo due calcoli molto veloci. Fino al primo luglio 2021 producendo un milione di dollari di ricavi con un applicazione lanciata su Google Play, Google prenderà il 30%, ossia 300.000 dollari. Dal 1° luglio in poi solo il 15%, ossia 150.000 dollari. Significa che gli sviluppatori potranno tenersi in tasca fino a 150.000 dollari in più, per un totale di 850.000 dollari.

Superato il milione di dollari, le royalty torneranno comunque al 30%. Google ritiene che quella sia la soglia oltre la quale molte applicazioni sono in grado di raggiungere la loro sostenibilità.

Che la novità sia dovuta anche alla causa intentata a Google da Epic Games? Difficile dirlo, ma tanta attenzione mediatica deve aver smosso qualcosa, finalmente, con il colosso dei motori di ricerca che si è accodato ad Apple.