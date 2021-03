Xbox Game Pass, marzo 2021: altri 12 giochi con Octopath Traveler, Yakuza 6, Nier Automata

Xbox Game Pass si aggiorna ancora, andando ulteriormente ad arricchire un marzo 2021 veramente stratosferico per il servizio Microsoft, con una terza mandata di giochi gratis per gli abbonati in arrivo nelle prossime due settimane.

Marzo 2021 ha visto già una prima mandata di giochi legata soprattutto alle introduzioni di EA Play, poi una seconda e ricca mandata tutta a tema Bethesda per celebrare l'ingresso di ZeniMax all'interno degli Xbox Games Studios e adesso ci troviamo di fronte a una terza infornata di giochi davvero di grande interesse.

Alcuni di questi sapevamo già che erano in arrivo grazie alle varie comunicazioni giunte nelle ore scorse, come Outriders disponibile al day one, Undertale, Empire of Sin e Star Wars Squadrons, ma gli altri sono delle sorprese. In particolare Octopath Traveler, considerando che non esisteva finora una versione Xbox One o Xbox Series X|S, dunque di fatto si tratta di un lancio effettuato direttamente su Xbox Game Pass. Vediamo dunque di cosa si tratta:

Undertale (Cloud, Console, and PC) - 16 marzo

Empire of Sin (Cloud, Console, and PC) - 18 marzo

Nier: Automata (PC) - 18 marzo

Star Wars: Squadrons (Console) - 18 marzo

Torchlight III (PC) - 18 marzo

Genesis Noir (Console e PC) - 25 marzo

Octopath Traveler (Console e PC) - 25 marzo

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition (PC) - 25 marzo

Supraland (PC) - 25 marzo

Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, Console e PC) - 25 marzo

Narita Boy (Cloud, Console e PC) - 30 marzo

Outriders (Cloud e Console) - 1 aprile