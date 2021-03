Xbox Game Pass, marzo 2021: la prima mandata di giochi gratis per gli abbonati

Il primo aggiornamento di marzo 2021 al catalogo di Xbox Game Pass è quasi tutto dedicato agli sportivi, ma soprattutto è fortemente trainato dalle aggiunte effettuate da Electronic Arts al catalogo EA Play, che di conseguenza comportano nuove entrate anche in quello di Xbox Game Pass, vista l'inclusione di uno nell'altro. Si potrebbe dire che Microsoft, di per sé, se l'è cavata con poco, visto che la maggior parte dei giochi provengono dal servizio EA, ma bisogna riconoscere anche la presenza di alcuni pezzi da 90 come NBA 2K21 e Football Manager 2021, quest'ultimo un gioco praticamente fondamentale per i grandi appassionati di manageriali calcistici, e da queste parti potrebbero essercene parecchi. Game Pass: le nuove uscite Per il resto, la selezione è in parte improntata sui gusti del mercato nord americano, considerando appunto la simulazione di basket in questione ma anche e soprattutto la presenza di Madden NFL 21 e NHL 21, entrambe ottime simulazioni ma considerabili ampiamente di nicchia al di fuori del nord America, compensate tuttavia dal suddetto manageriale di Sega e Sports Interactive che invece sembra parlare direttamente al pubblico europeo e anche italiano in particolare, essendo peraltro l'unica versione per console attuali in circolazione, al di là della storica edizione PC. Ha fatto alquanto discutere la scelta di inserire NBA 2K21 in versione Xbox One, giocabile su Xbox Series X|S in retrocompatibilità, e non la versione nativa next gen del gioco, ma questo è dovuto anche al particolare sistema adottato da 2K per la gestione delle due versioni, visto che ha scelto di non utilizzare lo Smart Delivery di Microsoft.

Madden NFL 21 (EA Play) - Xbox, 3 marzo Il football americano non è propriamente lo sport nazionale da queste parti, ma può comunque contare su un certo numero di estimatori, considerando anche come si tratti di uno show indubbiamente spettacolare. In ogni caso, Madden NFL 21 è sicuramente la migliore trasposizione videoludica presente al momento di questo gioco, essendo probabilmente anche l'unica, almeno tra quelle facilmente accessibili al livello globale. L'introduzione in EA Play e Xbox Game Pass può essere l'occasione perfetta per provarlo: con l'accesso libero, la curiosità può essere soddisfatta e si trova solo a distanza di un semplice download. Peraltro, Madden NFL 21 porta con sé anche alcune innovazioni rispetto alla formula ormai sedimentata in anni di esperienza: sviluppato da EA Tiburon, la nuova simulazione introduce alcune variazioni al gameplay come un nuovo sistema di gestione della palla, nuove animazioni e sistema di passaggi e anche alcuni miglioramenti per la fase difensiva. Il tutto, ovviamente, insieme alle evoluzioni applicate alla grafica e all'audio oltre alla licenza ufficiale della nuova stagione NFL.

NBA 2K21 - Xbox e cloud, 4 marzo Probabilmente la new entry di calibro maggiore, almeno sulla carta, è NBA 2K21 per questa prima mandata di marzo 2021. La nuova simulazione di basket da parte di 2K Sports è adatta un po' a tutti i tipi di pubblico, vista la popolarità dello sport in questione, al contrario degli altri titoli offerti con questa infornata. Sebbene si sia conquistato un po' tutti i titoli nel momento del suo annuncio come parte integrante del catalogo Xbox Game Pass, l'arrivo di NBA 2K21 ha però generato anche qualche polemica per la modalità in cui il gioco viene offerto agli abbonati. Si tratta infatti della versione "current gen" per così dire, ovvero la versione Xbox One con i miglioramenti previsti per Xbox One X e giocabile in retrocompatibilità su Xbox Series X|S ma non è la versione effettivamente next gen. Questo è dovuto al sistema utilizzato da 2K Sports per il suo gioco, diviso in pratica in due versioni distinte e venduto in questo modo con tanto di upgrade a pagamento, senza utilizzare lo Smart Delivery ufficiale. A parte questo, si tratta comunque di un gioco immancabile per gli appassionati di basket, soprattutto se abbonati anche a Xbox Game Pass: a dire il vero NBA 2K21 è stato accolto in maniera un po' altalenante, perché offre ben poche novità rispetto ai predecessori a fronte di un certo mantenimento anche di elementi critici come le micro-transazioni, ma resta comunque di per sé un'ottima simulazione, come confermato anche dalla nostra recensione.