Empire of Sin su Xbox Game Pass per PC e console, ecco quando sarà disponibile

Empire of Sin sarà disponibile su Xbox Game Pass per gli utenti PC e console. Quando? A partire dal 18 marzo: lo ha annunciato Romero Games durante un livestream di Paradox Interactive.

Accolto dalla stampa internazionale con voti molto contrastanti, Empire of Sin è uno strategico ambientato nella Chicago del 1920, in pieno proibizionismo, in cui dovremo controllare un celebre boss mafioso.

Dopo aver scelto il personaggio da una rosa che include quattordici differenti figure realmente esistite, dovremo guidare il nostro impero criminale verso l'ascesa e il controllo della città nell'ambito di una ricca campagna single player.

Empire of Sin è un nuovo gioco di strategia offerto da Romero Games e Paradox Interactive che ti trasporta nel cuore dello spietato mondo criminale all'epoca del proibizionismo nella Chicago del 1920.

Calati nei panni di uno dei quattordici storici boss mafiosi come Al Capone, Stephanie St. Clair o Goldie Garneau e metti insieme una banda di gentaglia, crea e gestisci il tuo impero criminale e difendi il tuo territorio dalle bandi rivali.

Sta a te scegliere se aprirti la strada per la vetta a suon di truffe, intimidazioni e buon uso del carisma e fare qualsiasi cosa serva per restarci... In bocca al lupo!