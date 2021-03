DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2, data di uscita e dettagli da un leak

La data di uscita di DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 è stata rivelata da un leak dell'Xbox Store, a quanto pare: secondo queste informazioni, l'espansione sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 18 marzo.

Sappiamo che il teaser trailer di DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 2 arriverà domani, 15 marzo, ed è possibile a questo punto che nel video verrà indicata la data di lancio del 18 marzo.

Il leak include anche una sinossi con vari dettagli relativi all'espansione, che traduciamo qui di seguito e che fa luce su alcune nuove feature che troveremo disponibili nel DLC.

"Sperimenta l'epica conslusione della saga del DOOM Slayer. Dal momento in cui sei stato attivato da Samuel Hayden presso la stazione UAC di Marte fino alla distruzione dell'Icona del Peccato, tutte le tue battaglie ti hanno portato qui. Preparati ad assaltare Immora, l'ultima roccaforte del regno oscuro, sfida il Signore Oscuro in combattimento e confina i demoni all'inferno una volta per tutte."

"Dalle rovine degli antichi insediamenti delle Sentinelle alle meraviglie cosmiche della Lancia del Mondo, fino a un'enorme città devastata sulla Terra in cui è nascosto un misterioso passaggio, afffronta gli eserciti dell'Inferno all'interno di scenari mai visti prima per raggiungere Immora, l'ultima roccaforte del Signore Oscuro, protetta dalle sue mura torreggianti e potenziata da una tecnologia avanzata."

"Affronta nuove, mortali varianti dei demoni. Il Barone Corazzato indossa una speciale armatura e usa un attacco caricato. L'Imp di Pietra possiede una pelle quasi impenetrabile e preferisce gli scontri a breve distanza. Lo Stridio è uno zombie che potenzia i demoni nelle vicinanze quando viene ucciso. Il Predatore Maledetto è una mutazione dotata di artigli avvelenati. Scopri le loro debolezze per distruggerli."

"Infliggi una distruzione ancora maggiore con il Martello della Sentinella, un'antica arma capace di fermare qualsiasi demone venga colpito dalla sua onda d'urto. Usalo per stordire i nemici o combinalo con la Bomba di Ghiaccio o con la Fiamma Belch per estrarre salute e armatura."