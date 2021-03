Falcon and the Winter Soldier, due nuovi video dalla serie Disney+

Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie Marvel in arrivo a breve sulla piattaforma streaming Disney+, si mostra con due nuovi video che fanno luce sul rapporto fra i due protagonisti dello show.

Non c'è dubbio che sarà la rivalità fra i personaggi interpretati da Anthony Mackie (visto di recente nel nuovo spot di Xbox Series X|S) e Sebastian Stan a tenere banco per gran parte degli episodi, come dimostrano appunto queste clip.

Nel primo filmato, in testa alla notizia, Sam e Bucky discutono di maghi e del fatto che esistano davvero, come sembra dimostrare Doctor Strange; mentre nel secondo, qui in calce, scopriamo l'idea di briefing di Falcon.

Composta da sei episodi, che verranno serializzati su Disney Plus a partire dal 19 marzo, Falcon and the Winter Soldier racconterà di come i due eroi si sono evoluti dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

In particolare, Sam Wilson dovrà dimostrare di essere degno di indossare l'uniforme di Captain America e di utilizzare l'iconico scudo impugnato da Steve Rogers per tanti anni.