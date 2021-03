Multiplayer.it si rivoluziona: ora potete revocare i pollici dati per sbaglio e annichilire i vostri messaggi in massa

Rivoluzione copernicana e anche un po' francese per Multiplayer.it: ora è possibile revocare i pollici su e giù dati per sbaglio nei commenti ed è possibile annichilire (leggasi: cancellare) in massa i propri messaggi privati, grazie alla multiselezione, in caso di ripensamenti post pubblicazione.

Per sbaglio avete dato il vostro avallo al commento di uno che dice di amare le canzoni dei Ricchi e Poveri? Avete messo un pollice negativo al messaggio che vi ha fatto riscoprire la vostra potenza sessuale? Avete inviato un messaggio pieno di parole dolci a Pianesani ma poi avete scoperto che è Pianesani? Avete definito capolavoro con un amico un gioco che in realtà vi fa ribrezzo perché vi è stata puntata una pistola alla tempia? Avete offeso l'imperatore sulla bacheca di un plebeo e volete evitare di incorrere nella sua ira funesta nel caso scoprisse la vostra empietà? Ora potete semplicemente eliminare pollici nefasti e testi incriminati e vivere sereni, senza la necessità di darvi alla macchia per non essere manganellati (virtualmente parlando).

Serietà a parte, si tratta di due delle caratteristiche più richieste dalla nostra comunità. Speriamo che la loro implementazione vi renda felici, rallegrandovi la giornata. Baci a bracci e sbizzarritevi a provare le novità direttamente sotto a questa notizia!